Кардиолог Кондрахин пояснил значение «синдрома разбитого сердца»

После ссоры с мужем у женщины «разбилось сердце», которое выражалось в недостатке воздуха, тошноте и головной боли. Ее увезли на скорой с подозрением на инфаркт. По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, причиной подобного заболевания может стать стресс. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что в целом такой диагноз ставят редко, и заболевание проявляется в результате повышенной концентрации кетахеламина — вещества, относящегося к адреналиновой системе. Кроме того, причиной может стать хроническая перегрузка нервной системы, данная проблема связана с нарушением в системе кровообращения сердца.

По мнению медика, отсутствует универсальное правило, помогающее избежать развития указанного заболевания, то есть предотвратить его нельзя.

Он отметил, что синдром диагностируют посредством неспецифичных изменений на ЭКГ. При этом заболевание не требует хирургического вмешательства, как правило, прописывают препараты для разжижения крови.

Ранее он пояснил опасность употребления алкоголя на морозе.