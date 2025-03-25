Кардиолог Кондрахин определил ключевую опасность «египетских ночей» в России

В текущем году в центре Европейской части России возможны ночи с необычайно высокими температурами, которые станут напоминать ночной климат Египта. Такие дни неизбежно отразятся на самочувствии людей, независимо от наличия сопутствующих недугов. По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, «египетские ночи» отразятся абсолютно на всех. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он добавил, что для хорошего сна необходима температура +18-23 °С, не ниже и не выше. В случае превышения нормы организм перегревается, и человек просто накапливает хроническую усталость, не высыпаясь.

По мнению медика, на фоне жары люди перестают высыпаться, днем ощущают себя разбитыми и теряют иммунитет. Сложнее всего переносить «египетские ночи» будет детям и пожилым.

Он отметил, что важна подготовка к приходу «египетских ночей». В этом случае помогут кондиционеры, увлажнители воздуха и вентиляторы. Однако делать сквозняк или спать со льдом не рекомендуется, потому что можно заболеть.

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