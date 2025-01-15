Сомнолог Бузунов пояснил механизм работы светового будильника

Он отметил, что сейчас темное время года, поэтому такое состояние можно назвать как «офисная полярная ночь», то есть человек выходит на работу, когда еще темно и возвращается с работы, когда уже темно. Подобный дефицит солнечного света приводит к тому, что нарушаются циркадные ритмы, поскольку мозг не понимает, что это день, и продолжает продуцировать мелатонин − гормон сна, что может способствовать появлению сонливости днем и бессонницы ночью.

По мнению медика, с целью более легкого и здорового пробуждения был создан световой будильник, то есть лампа, имитирующая рассвет. Если человеку необходимо встать в семь утра, тогда в половине седьмого указанная лампа начинает постепенно наращивать освещенность. В итоге падает продукция мелатонина, и человек гораздо легче просыпается. Более того, за 15 минут до заданного времени свет достигнет максимума, после чего прозвучит звуковой сигнал в виде мелодии.

Он уточнил, что ряд производителей предлагают световые будильники, которые, наоборот, имитируют закат для более комфортного и здорового засыпания. Тем не менее данная история менее доказана.

Ранее терапевт Кондрахин назвал способы легче просыпаться в зимний сезон.