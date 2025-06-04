Кардиолог Кондрахин предупредил об опасности холодного душа при отключении горячей воды

В субъектах РФ идет плановое отключение горячей воды, и у многих людей есть привычка не греть воду, а просто мыться под холодным душем. По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, это не равносильно купанию в проруби, но опасность все же имеется. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что резкое снижение температуры воды для организма является переохлаждением. Таким образом, если это делать короткий период времени, особенно после очень жаркого дня, то вероятность заболеть будет весьма высока. Так, через расширенные сосуды часть горячей крови распределяет тепло, вырабатываемое организмом, чтобы человек не перегревался. В случае, когда человек начинает купаться в холодной воде, сосуды не успевают быстро закрыться, и кровь попадает внутрь организма холодной. Для тела это стресс, в связи с чем иммунитет может не сработать.

По мнению медика, многие люди имеют привычку не вытираться полотенцем после холодного душа, однако в этом случае переохлаждение распространяется быстрее, поскольку вода испаряется и отбирает часть тепла у организма. Это может привести к переохлаждению даже в зной.

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