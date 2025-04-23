Названа категория россиян, кому опасно принимать холодный душ

Холодные обливания могут подойти далеко не всем, предупредил врач. По его словам, чаще методика полезна: она помогает снять напряжение в мышцах и уменьшить боль, особенно после физнагрузок. Однако специалист не рекомендует увлекаться таким душем людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как холодная вода спазмирует сосуды. В зоне риска люди с гипертензией, гипотензией, ишемией.

«Людям с низким объемом жировой ткани холодный душ может принести неприятности в виде гипотермии, которая проявляется дрожью, спутанностью сознания и общим недомоганием. Кроме того, холодные обливания не рекомендованы женщинам в период менструации, беременным и кормящим грудью, так как после подобной процедуры могут воспалиться молочные железы», — отметил Гусейнов.

Плохой иммунитет также может являться противопоказанием к холодному душу, как и злокачественные образования и проблемы с венами. Не рекомендуется принимать контрастные обливания людям с хроническими заболеваниями кожи и дыхательными проблемами.

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