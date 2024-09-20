Кардиолог Конев назвал категории людей, для которых контрастный душ представляет смертельную опасность

В возрасте 39 лет умер Энтони Родд, художник и сын певицы Ирины Понаровской. По данным его жены, он любил принимать контрастный душ. По словам врача-кардиолога Юрия Конева, любое воздействие – термическое или физическое – провоцирует ответ сосудистой системы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что при наличии нарушении сердечно-сосудистой системы такие контрастные воздействия приводят к риску возникновения серьезных осложнений, что является сосудистой катастрофой.

По мнению медика, любое воздействие подобного рода усиливает риск коронарных событий, то есть риск возникновения инфаркта и инсульта. К тому же следует избегать контрастного душа и горячих ванн в преклонном возрасте.

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