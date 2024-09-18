Врач Ильницкий рассказал о полезном для организма стрессе

Врач-терапевт и гериатр Андрей Ильницкий рассказал «Газете.Ru» , какой стресс для организма принесет пользу и как его можно вызвать в домашних условиях.

По словам специалиста, полезным можно назвать невысокий уровень стресса, который человек причиняет себе сам намеренно. Он может снизить уровень воспаления в клетках. Вызвать его может физическая активность и контрастный душ. Причем способы полезны в любом возрасте.

«Самое распространенное — это гидробальнеотерапия, или водные процедуры. Самый простой метод – это приучить себя принимать по утрам контрастный холодный душ или чередовать теплый и холодный душ. Это способствует формированию стрессов низкой интенсивности и способствуют мобилизации организма человека», – объяснил специалист.

При мизерном стрессе происходит увеличение продукции противовоспалительных цитокинов. Такие активнее всего вырабатываются при физической нагрузке. Однако здесь важно помнить, что активность нужно подбирать исходя из особенностей здоровья вместе с тренером и врачом. Не всем подходят интенсивные тренировки.

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