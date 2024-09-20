Кардиолог Кузьменко заявил, что все медицинские рекомендации могут быть только в очной форме

В нижней палате парламента предложили урегулировать работу медицинских блогеров с целью защиты людей от вредных советов. Врач-кардиолог Филипп Кузьменко рассказал, как это может работать на практике. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, на техническом уровне пока непонятно, каким образом это станет реализовываться, поскольку имеются, например, медицинские журналисты, которые к врачеванию не имеют никакого отношения, но пишут о медицине зачастую гораздо лучше, чем врачи.

Медик добавил, что в этом случае в онлайн-формате не имеют право даже врачи что-то рекомендовать принимать, всего лишь посоветовать или рассказать что-либо. А все рекомендации могут быть только в очной форме на приеме у врача.

Ранее сообщалось, что национальный стандарт для блогеров намерены запустить в России.