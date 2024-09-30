Кардиолог Лобова рассказала, можно ли пожилым людям и детям пить кофе

По словам врача-кардиолога Марии Лобовой, кофеин не рекомендуется употреблять детям в связи с риском побочных эффектов и формирования зависимости, особенно это касается больших доз. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что пожилым людям также следует уменьшить потребление кофе или вовсе отказаться от него, поскольку с возрастом метаболизм замедляется, и кофеин дольше остается в организме, что в итоге может привести к усиленной возбудимости, тревожности, бессоннице и прочим нежелательным эффектам.

По мнению медика, действие кофеина приводит к раздражению слизистой желудка, что может вызвать обострение язвенной болезни, а никотиновая кислота, также содержащаяся в кофе, расслабляет гладкую мускулатуру, что может привести к усугублению симптомов расстройства кишечника, а у людей со слабым анальным сфинктером возможно недержание.

Она подчеркнула, что также не следует принимать кофеин перед сном, поскольку это может вызвать бессонницу и нарушить фазу глубокого сна. Тем не менее резкое прекращение употребления кофеина также может привести к негативным последствиям: сонливости, депрессии, повышенной утомляемости и мышечному напряжению, запорам.

Ранее врач-невролог Владимир Мартынов также рассказал, кому не стоит злоупотреблять кофе.