Врач Мартынов рассказал, кому не стоит злоупотреблять кофе

Потребление кофе следует ограничить людям, страдающим тревожными расстройствами, повышенным давлением, а также тем, у кого имеются проблемы с пищеварением, сообщил в интервью РИА Новости врач-невролог больницы подмосковного Чехова Владимир Мартынов.

Эксперт предупредил, что злоупотребление этим ароматным напитком может ухудшить психологическое состояние: человек может стать более раздражительным и тревожным. У людей с частым сердцебиением может появиться чувство беспокойства.

Кофе оказывает влияние и на пищеварительный тракт, напомнил врач, поэтому пациентам с гастритом или проблемам с желудком следует ограничить потребление этого напитка. У людей с гипертонией из-за кофеина может повыситься давление.

Не стоит пить кофе во второй половине дня или перед сном, так как такая привычка может привести к бессоннице.

Мартынов также предупредил о том, что когда организм привыкает к большому количеству кофеина, то для достижения эффекта бодрости требуется все больше кофе. В результате у человека возникает зависимость.

Врач посоветовал выпивать не более одной-двух чашек кофе в день, чтобы не навредить здоровью.

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