Кардиолог Шляхто рассказал, чем может обернуться для здоровья крещенское купание в проруби

Число обращений к врачам за помощью после купания в проруби на Крещение, как правило, возрастает в разы. На это в беседе в РИА Новости указал главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.

Со слов специалиста, ввиду непредсказуемой реакции человеческого организма на стопроцентное переохлаждение могут, как минимум, обостриться различные хронические заболевания.

«По статистике после Крещения количество обращений за медицинской помощью возрастает из-за обострения у людей хронических заболеваний. Это происходит, особенно после нарушения диеты и снижения физической активности в период новогодних каникул. У ныряющих в прорубь могут развиться как специфические острые состояния, так и обострение хронических заболеваний», — сказал Шляхто.

Как отметил собеседник агентства, в первую очередь в зоне риска находятся люди старшего поколения. А также все те, кто стоит на учете у невролога или кардиолога.

«Для снижения риска осложнений важно быть подготовленным, регулярно закаляться в домашних условиях», — подчеркнул Шляхто.

Ранее врач-терапевт Лобненской больницы Московской области Дмитрий Смирнов рассказал, о чем важно помнить перед погружением на Крещение.