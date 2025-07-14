Кардиолог назвал оптимальные виды активности в жару

Врач-кардиолог Антон Вахляев дал рекомендации по физической активности в жаркую погоду. По его мнению, наиболее подходящими видами спорта в такую погоду являются плавание и велоспорт, но исключительно в прогулочном режиме, пишет РИА Новости .

Специалист пояснил, что силовые тренировки в жару не рекомендуются, поскольку они приводят к дополнительному нагреву организма. Вместо этого он советует отдавать предпочтение менее интенсивным видам активности, таким как плавание или неспешные велопрогулки.

В своих рекомендациях врач опирается на опыт южных регионов, где традиционно практикуется система сиесты. Согласно этому принципу, физическая активность должна приходиться на утренние или вечерние часы, когда температура воздуха не достигает максимальных значений. Также допустимы тренировки в помещениях с кондиционированием.

Для безопасного занятия спортом в жаркую погоду следует придерживаться следующих временных интервалов: либо рано утром, либо поздно вечером, когда жара спадает, либо тренироваться в помещениях с кондиционером.

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