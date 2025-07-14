Кардиолог назвала главную ошибку, вызывающую опасные тромбы в жару

Кардиолог предупреждает о повышенном риске тромбозов в жаркую погоду. По словам кандидата медицинских наук Ирины Васильевой, опасность связана с обезвоживанием организма, снижением физической активности, изменениями в сосудистой системе и увеличением вязкости крови, пишет « Российская газета ».

Главная ошибка многих людей в жару — недостаточное потребление воды или замена ее газировкой. Врач подчеркивает важность поддержания водного баланса, особенно у пожилых людей и детей, за которыми нужно внимательно следить и при необходимости «допаивать».

Сниженная активность летом может привести к застою крови, особенно в венах нижних конечностей. Для профилактики рекомендуется регулярно совершать прогулки, выполнять легкие физические упражнения и избегать длительного сидения. Важно чаще вставать, разминаться и менять положение тела.

Дополнительные меры профилактики включают использование компрессионного белья (при предрасположенности к тромбозам), пребывание в прохладном помещении до 17:00, регулярный контроль артериального давления и прием назначенных лекарственных препаратов.

Ранее сообщалось, что ученые назвали овощ, защищающий от ожирения и диабета.