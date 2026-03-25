Кардиолог назвала возраст максимального риска инфаркта и инсульта

Доктор медицинских наук, врач высшей категории и кардиолог сети клиник «Семейная» Гуля Шарипова сообщила « Ленте.ру », что наиболее высокий риск инфаркта и инсульта наблюдается у людей старше 60–65 лет.

По словам специалиста, именно в этой возрастной группе сердечно-сосудистые заболевания чаще всего становятся основной причиной госпитализации и смертности. Кардиолог отметила, что международные рекомендации отдельно выделяют пациентов старше 70 лет, поскольку возраст сам по себе значительно усиливает вероятность развития сердечно-сосудистых осложнений даже при одинаковом наборе факторов риска.

Шарипова подчеркнула, что повышенная вероятность инфаркта и инсульта сохраняется и у более молодых людей при наличии определенных состояний. К числу наиболее значимых факторов она отнесла курение, сахарный диабет и выраженную артериальную гипертонию.

По оценке врача, сочетание этих причин способно заметно ускорять развитие сосудистых нарушений и повышать риск тяжелых осложнений независимо от возраста. Специалисты напоминают, что регулярный контроль давления, уровня сахара и отказ от вредных привычек остаются ключевыми мерами профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что хронический гастрит сам по себе не означает развитие онкологии.