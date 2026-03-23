Врач опровергла распространенный миф о связи гастрита и рака желудка

Прямой зависимости между хроническим гастритом и развитием рака желудка нет, сообщила доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова. В беседе с « Лентой.ру » специалист также опровергла распространенные представления о происхождении этого заболевания.

По словам врача, гастрит действительно может быть связан с онкологическими процессами, однако речь идет о многоступенчатом и длительном механизме. Она пояснила, что хроническое воспаление, вызванное бактерией хеликобактер пилори, способно привести к атрофическим изменениям слизистой желудка. На этом фоне возможны кишечная метаплазия и дисплазия клеток, которые рассматриваются как предраковые состояния.

При этом специалист подчеркнула, что подобные изменения развиваются на протяжении многих лет, а иногда и десятилетий, и далеко не у всех пациентов приводят к злокачественным образованиям. После устранения инфекции риск возникновения опухолевого процесса, по ее словам, становится минимальным.

Кроме того, врач отметила, что гастрит не всегда имеет бактериальную природу. Помимо инфекции, заболевание может возникать вследствие аутоиммунных нарушений, воздействия радиации, последствий химиотерапии, заброса желчи в желудок, а также под влиянием алкоголя, курения и некоторых лекарств. Среди препаратов, способных провоцировать воспаление слизистой, она назвала аспирин и ибупрофен.

