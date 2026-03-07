Врач рассказала, кому стоит ограничить употребление помидоров

Некоторым людям следует осторожно включать помидоры в рацион, поскольку этот продукт способен усугубить течение ряда заболеваний. Об этом « Ленте.ру » рассказала гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Грек.

По словам специалиста, особое внимание к употреблению томатов необходимо людям с болезнями желудочно-кишечного тракта. Речь идет, в частности, о гастрите, язвенной болезни и панкреатите. Врач пояснила, что в составе овоща присутствуют органические кислоты, которые способны раздражать слизистую желудка и провоцировать неприятные симптомы — изжогу, болевые ощущения или обострение хронических заболеваний.

Кроме того, эксперт предупредила о возможных рисках для пациентов с нарушениями функции почек. Она отметила, что в помидорах содержатся оксалаты — соли щавелевой кислоты. У здоровых людей эти вещества обычно выводятся из организма без последствий, однако при заболеваниях почек этот процесс может быть затруднен. В таких условиях оксалаты способны соединяться с кальцием и участвовать в образовании кристаллов, что увеличивает риск формирования камней.

При этом врач подчеркнула, что полностью исключать помидоры из питания при наличии подобных диагнозов, как правило, не требуется. Речь идет скорее о разумном ограничении их употребления, которое должно зависеть от состояния здоровья, стадии заболевания и рекомендаций лечащего специалиста.

