Кардиолог объяснила, почему хронический стресс по-разному действует на людей
Кардиолог Журавлева: хронический стресс связан с личными особенностями человека
Фото: [Медиасток.рф]
Профессор Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, кардиолог Марина Журавлева заявила «Известиям», что воздействие хронического стресса на организм во многом зависит от личных психологических особенностей человека. По ее словам, на восприимчивость к длительному напряжению влияют темперамент, уровень самооценки, способность контролировать эмоции, чувство ответственности и наличие жизненных ориентиров.
Эксперт пояснила, что разные типы темперамента реагируют на стресс по-разному: более эмоциональные люди склонны быстрее включаться в переживание ситуации, тогда как сдержанные типы чаще сохраняют рациональность. При этом глубина реакции и скорость адаптации могут заметно отличаться.
По словам специалиста, врожденные особенности сами по себе не определяют итоговую реакцию организма, поскольку решающую роль играет стрессоустойчивость, которая формируется в течение жизни. Существенно снизить негативное влияние хронического напряжения помогают физическая активность, психологическая поддержка, наличие целей и развитые навыки самоконтроля.
Журавлева также отметила, что выявление хронического стресса затруднено отсутствием универсальных биомаркеров: обследования чаще фиксируют уже последствия продолжительного перенапряжения. Поэтому коррекция состояния, по ее мнению, требует комплексного подхода с учетом эмоционального состояния, когнитивных особенностей и, при необходимости, медикаментозной поддержки.
Специалист подчеркнула, что хронический стресс следует рассматривать как системный процесс, который способен отражаться на общем состоянии здоровья, поэтому профилактика и развитие стрессоустойчивости особенно важны для жителей крупных городов.
