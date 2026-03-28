Кардиолог объяснила, почему хронический стресс по-разному действует на людей

Профессор Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, кардиолог Марина Журавлева заявила « Известиям », что воздействие хронического стресса на организм во многом зависит от личных психологических особенностей человека. По ее словам, на восприимчивость к длительному напряжению влияют темперамент, уровень самооценки, способность контролировать эмоции, чувство ответственности и наличие жизненных ориентиров.

Эксперт пояснила, что разные типы темперамента реагируют на стресс по-разному: более эмоциональные люди склонны быстрее включаться в переживание ситуации, тогда как сдержанные типы чаще сохраняют рациональность. При этом глубина реакции и скорость адаптации могут заметно отличаться.

По словам специалиста, врожденные особенности сами по себе не определяют итоговую реакцию организма, поскольку решающую роль играет стрессоустойчивость, которая формируется в течение жизни. Существенно снизить негативное влияние хронического напряжения помогают физическая активность, психологическая поддержка, наличие целей и развитые навыки самоконтроля.

Журавлева также отметила, что выявление хронического стресса затруднено отсутствием универсальных биомаркеров: обследования чаще фиксируют уже последствия продолжительного перенапряжения. Поэтому коррекция состояния, по ее мнению, требует комплексного подхода с учетом эмоционального состояния, когнитивных особенностей и, при необходимости, медикаментозной поддержки.

Специалист подчеркнула, что хронический стресс следует рассматривать как системный процесс, который способен отражаться на общем состоянии здоровья, поэтому профилактика и развитие стрессоустойчивости особенно важны для жителей крупных городов.

