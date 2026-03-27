Зумеры против миллениалов: молодое поколение россиян оказалось самым заботящимся о здоровье

Те, кого привыкли называть «цифровыми детьми», оказались самыми сознательными пациентами. Антон Винер раскрыл данные, которые переворачивают представление о медицинской культуре разных возрастов. Поколение Z — россияне, родившиеся после 1997 года, — вырвалось в лидеры по заботе о себе. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Согласно исследованию, 43% зумеров регулярно проходят обследования. Это почти в полтора раза больше, чем у миллениалов (26–40 лет), где лишь 29% следят за здоровьем системно. Остальные предпочитают идти к врачу только тогда, когда прижмет. Старшее поколение, как выяснилось, до сих пор живет по принципу «само пройдет».

Но главный сюрприз — в отношении к ментальному здоровью. Среди зумеров 40% регулярно посещают психолога. Еще четверть хотя бы раз в жизни обращались к специалисту. И только 8% заявили, что не видят в этом смысла. Для сравнения: среди миллениалов регулярные сессии с психотерапевтом остаются скорее исключением.

Винер объясняет: тренд на превентивную медицину набирает обороты именно благодаря молодым. Они не ждут симптомов, а идут к врачу, чтобы их предотвратить. Рекомендации докторов для зумеров — не пустой звук, а руководство к действию. 30% опрошенных назвали их важными. Поколение, которое еще недавно обвиняли в клиповом мышлении и погружении в гаджеты, оказалось самым ответственным.

