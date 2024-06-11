Кардиолог Орловский пояснил бесполезность употребления мороженого для охлаждения организма в жару

По словам врача-кардиолога Дмитрия Орловского, несмотря на популярное мнение, употребление мороженого в жару не способствует охлаждению организма. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что указанный продукт всего лишь стимулирует пищеварение и ускоряет метаболизм, что, напротив, приводит к «разогреву» организма.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье объем производства мороженого в начале текущего года увеличился на 20%.