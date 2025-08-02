Онколог раскрыл опасность сочетания вейпа с сигаретой

Во Всемирный день борьбы с раком легкого врач-онколог Андрей Нефедов предупредил в интервью Life.ru: современные устройства для курения — вейпы и системы нагревания табака — небезопасны, вопреки заверениям производителей.

Он пояснил, что никотин в этих девайсах, пояснил врач, вызывает воспаление дыхательных путей, замедляет восстановление тканей и парализует защитные реснички в легких, делая их уязвимыми к токсинам и инфекциям. Это доказанно ведет к ХОБЛ (одной из главных причин смертности в мире) и специфическому поражению легких EVALI. Хотя прямой связи с раком легкого пока не установлено из-за относительной новизны продуктов, тревожные сигналы уже есть: у «двойных» курильщиков (сигареты плюс вейпы) риск рака в четыре раза выше, чем у курящих только табак. Все системы доставки никотина содержат канцерогены, а их аэрозоли ускоряют старение легких.

По мнению медика, длительное использование электронных устройств создает почву для необратимых легочных изменений. Парадокс в том, что вывод о связи обычных сигарет с раком легкого был сделан лишь после 30 лет массового курения — аналогичный «латентный период» может ожидать и вейпы, маскируя будущую эпидемию.

Он подчеркнул, что единственная эффективная профилактика рака легкого — полный отказ от любых форм курения. Курильщикам со стажем более 30 лет (от 55 лет) жизненно важно ежегодно проходить низкодозную КТ легких — только так можно выявить опухоль на ранней, бессимптомной стадии.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили запретить продажу и ввоз вейпов в Россию.