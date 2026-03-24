Кардиолог рассказала, как безопасно пользоваться плитами при имплантированных ЭКС

Пациенты с имплантированными электрокардиостимуляторами должны проявлять осторожность при использовании старых микроволновых печей и индукционных плит. Об этом « Газете.Ru » сообщила Татьяна Маклакова, руководитель направления интегративной медицины сети клиник «Будь Здоров».

Специалист отметила, что индукционная плита создает электромагнитное поле для нагрева посуды, которое потенциально может повлиять на работу стимулятора. Современные модели ЭКС оснащены «магнитным режимом», который позволяет устройству переключаться на безопасный режим работы при воздействии сильного магнитного поля.

По словам врача, риск воздействия магнитного поля существует только при определенных условиях. Для безопасного приготовления пищи достаточно соблюдать дистанцию в 30–40 см от работающей плиты до имплантированного устройства. Если плита встроена в столешницу, не рекомендуется наклоняться непосредственно над конфоркой. Для переносных плит важно не держать их близко к груди или на коленях.

Маклакова подчеркнула, что сама посуда для индукционных плит не представляет опасности — магнитное поле возникает только во время работы устройства.

Кроме того, пациентам с кардиостимуляторами стоит соблюдать осторожность с другими источниками сильных магнитных полей и вибраций: старые микроволновые печи, электродрели, перфораторы и болгарки могут создавать помехи. Современные СВЧ-печи имеют хорошее экранирование, поэтому достаточно не прислоняться к дверце при работе. Также важно держать телефон и индукционные зарядки на безопасном расстоянии (около 15–20 см) от стимулятора.

Кардиолог добавила, что чувствительность разных моделей ЭКС может отличаться, поэтому пациентам рекомендуется уточнять индивидуальные нюансы работы устройства на плановой проверке у аритмолога.

