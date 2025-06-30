Кардиолог Рохас предупредил о риске появления рака из-за употребления сахара и рафинированной муки

Регулярное употребление рафинированной муки и сахара может вызывать рак. Такое заявление сделал кардиолог Аурелио Рохас, его слова привело издание El Español.

По утверждению медика, и сахар, и рафинированная мука встречаются в основном в ультраобработанных продуктах. Все они становятся причиной резкого скачка глюкозы в крови. Поджелудочная железа отвечает на это выработкой инсулина. Если такое наблюдается постоянно, то это быстро изнашивает метаболическую систему.

«Регулярное употребление сахара и рафинированной муки, согласно многочисленным исследованиям, коррелирует с ростом заболеваемости раком», — указал эксперт.

Помимо этого, оба продукта приводят к развитию патологий сердца, сосудов, развитию диабета и ожирения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения назвала одиночество серьезной угрозой для здоровья. Согласно данным, с проблемой сталкивается каждый шестой человек в мире. Социальная изоляция и недостаток личных связей приводят к повышенному риску инсульта, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижают когнитивные способности и увеличивают вероятность преждевременной смерти.