ВОЗ признала одиночество смертельно опасным

ВОЗ предупредила: одиночество может быть смертельно опасным. Оно ежегодно уносит более 870 тыс. жизней — около 100 человек в час. Об этом пишет ТАСС.

ВОЗ опубликовала глобальный доклад, в котором назвала одиночество серьезной угрозой для здоровья. Согласно данным, с проблемой сталкивается каждый шестой человек в мире. Социальная изоляция и недостаток личных связей приводят к повышенному риску инсульта, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижают когнитивные способности и увеличивают вероятность преждевременной смерти.

По расчетам экспертов, одиночество связано с более чем 871 тыс. смертей в год — это примерно 100 человек в час. Психологическое состояние также страдает: изолированные люди в два раза чаще впадают в депрессию, сталкиваются с тревожностью и деструктивными мыслями.

Особенно остро одиночество ощущают подростки, молодежь и люди с низким уровнем дохода. Среди причин — плохое здоровье, ограниченные ресурсы, отсутствие доступа к образованию, цифровая изоляция и неразвитая инфраструктура социальных связей.

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