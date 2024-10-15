Кардиолог Васильев считает, что через шесть лет смертность от инфаркта может достичь 25 млн случаев ежегодно

Инфаркт миокарда является одним из наиболее популярных и опасных заболеваний сердечно-сосудистой системы, которое каждый год уносит миллионы жизней. По словам врача-кардиолога Сергея Васильева, по статистике, за последние десятилетия число смертей от инфаркта значительно возросло почти в пять раз, и через шесть лет смертность от инфаркта может достичь 25 млн случаев в год. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что инфаркт миокарда является вовсе не внезапным событием, а итогом продолжительного процесса, включающего ряд этапов. Самыми важными факторами риска развития этого заболевания являются артериальная гипертония, курение и высокий уровень холестерина в крови. Таким образом, если человек убирает хотя бы один из указанных факторов, риск значительно сокращается. Тем не менее если продолжать игнорировать данные факторы, в сосудах начинают откладываться атеросклеротические бляшки, которые со временем перекроют кровоток, что приведет к ишемии и поражению сердечной мышцы.

По мнению медика, весьма важно вовремя распознать первые симптомы инфаркта миокарда и незамедлительно обратиться за помощью. К ним относятся сильная боль за грудиной, резкая слабость, падение артериального давления, одышка, нарушение ритма сердца.

Он подчеркнул, что до прибытия бригады медиков можно предпринять ряд простых действий с целью облегчить состояние больного и предотвратить дальнейшее развитие инфаркта: уложить его в удобное положение, успокоить человека, обеспечить приток свежего воздуха, по возможности можно дать больному разжевать таблетку аспирина, что улучшит кровоток и предотвратит дальнейшее тромбообразование.

Ранее кардиолог Виталий Зафираки рассказал, как определить солечувствительную гипертонию.