Каждый третий россиянин страдает ожирением

По данным исследования Nation, проведенного НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова, ожирением страдает каждый третий житель страны. При этом примерно столько же россиян имеют избыточную массу тела.

Ключевые цифры:

На 1 января 2025 года в РФ официально зарегистрировано более 3 млн человек с ожирением.

За последний год число зафиксированных случаев выросло на 600 тыс.

По данным Росстата, проблемы с весом (от предожирения до ожирения) наблюдаются у 63 % взрослых россиян.

Диагноз «ожирение» поставлен почти 44 % взрослого населения.