Каждый третий россиянин страдает ожирением
Врач Мокрышева: более 60 % взрослых россиян имеют проблемы с весом
Фото: [istockphoto.com/andrei_r]
Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава, заслуженный врач РФ Наталья Мокрышева, представила тревожную статистику по распространенности ожирения в России, сообщает ТАСС.
По данным исследования Nation, проведенного НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова, ожирением страдает каждый третий житель страны. При этом примерно столько же россиян имеют избыточную массу тела.
Ключевые цифры:
- На 1 января 2025 года в РФ официально зарегистрировано более 3 млн человек с ожирением.
- За последний год число зафиксированных случаев выросло на 600 тыс.
- По данным Росстата, проблемы с весом (от предожирения до ожирения) наблюдаются у 63 % взрослых россиян.
- Диагноз «ожирение» поставлен почти 44 % взрослого населения.
- За пять лет доля людей с предожирением увеличилась на 3,8 п. п. — это более 5,5 млн человек.
Таким образом, масштаб проблемы значительно превышает официальные статистические показатели, подчеркивает эксперт.
Ранее сообщалось, что назван продукт, который разрушает суставы.