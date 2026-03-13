Каждый восьмой россиянин плохо спит из-за шума соседей

Более половины россиян сталкиваются с проблемами сна, однако причины таких трудностей у большинства различаются. К таким выводам пришли аналитики девелоперской компании Level Group, результаты исследования которых изучила « Газета.Ru ».

Опрос показал, что около 65% жителей страны периодически испытывают сложности со сном. При этом каждый восьмой респондент (13%) связывает прерывистый сон с шумом и разговорами соседей.

Четверть участников исследования (24%) считают, что главной причиной нарушений сна становятся стресс и проблемы со здоровьем. Еще 18% связывают ухудшение режима сна с использованием гаджетов и воздействием синего света от экранов. Небольшая часть опрошенных объясняет плохой сон неудобным спальным местом — такой вариант выбрали 4% респондентов. Еще 6% признались, что не смогли определить причину бессонницы. При этом около 35% участников исследования заявили, что не испытывают проблем со сном.

Руководитель перспективных проектов Level Group Артем Охмат отметил, что исследование подтверждает значительное влияние шума на качество сна и состояние нервной системы. По его словам, уровень акустического комфорта важно учитывать еще на этапе выбора жилья. Специалист пояснил, что монолитно-кирпичные здания обычно лучше поглощают звук по сравнению с панельными домами или новостройками из пористых блоков.

Эксперт также указал, что при наличии проблем с шумоизоляцией существуют способы их устранения. Например, ударный шум сверху можно уменьшить за счет акустических материалов в конструкции пола, а разговоры из соседних квартир — с помощью дополнительной звукоизоляционной перегородки.

Кроме того, исследование показало, что шум из соседних квартир влияет и на эмоциональное состояние людей. Около 24% респондентов, страдающих от такого дискомфорта, сообщили о повышенной раздражительности, ухудшении концентрации и постоянном плохом настроении. Еще 18% признались, что ощущают негативные последствия, но продолжают терпеть шум.

Каждый десятый участник опроса связывает недостаточную шумоизоляцию квартиры со снижением эффективности на работе. Еще 9% заявили, что постоянный внешний шум уже привел к проблемам со здоровьем, включая головные боли, утреннюю усталость и ослабление иммунитета.

При этом около 40% респондентов сообщили, что со временем просто смирились с шумом и считают его неизбежной частью жизни в большом городе.

