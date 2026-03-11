В России резко выросло число молодых людей с синдромом апноэ сна

Почти половина населения России страдает от синдрома обструктивного апноэ сна, пишет телеграм-канал Mash. По данным исследований, 48% россиян сталкиваются с кратковременной остановкой дыхания во сне. Главные причины такого масштабного распространения болезни — резкий рост числа людей с лишним весом и всеобщая тяга к курению.

Чаще всего недуг поражает людей в возрасте до 40-50 лет. Но за последний год количество молодых пациентов от 18 лет, жалующихся на проблемы с сердцем, включая инфаркты и инсульты, выросло в два раза.

Особенно тревожная ситуация складывается с детьми. Симптомы апноэ у несовершеннолетних часто принимают за синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это ведет к ошибочному диагнозу и помещению здоровых детей в классы коррекции.

Ожирение остается ключевым фактором риска. Избыточный вес, особенно жировые отложения в области шеи и груди, сужает трахею и затрудняет дыхание. По данным Минздрава, в 2025 году около 35,7 млн россиян имели лишний вес. Это почти четверть населения.

Врачи подтверждают: каждый третий житель страны уже столкнулся с этой проблемой. Кроме ожирения, апноэ могут вызывать нарушения прикуса и деформация челюсти.

Для борьбы с недугом специалисты рекомендуют избавиться от 10-15% лишнего веса, использовать специальные аппараты для поддержания дыхания или носовые капы, фиксирующие челюсть. В тяжелых случаях прибегают к хирургическому вмешательству — увулопластике.

Точную статистику смертности от апноэ установить сложно, так как летальный исход во сне чаще всего регистрируют как обычную остановку сердца.

