Кисту с хрящами, волосами и костями удалили 17-летней девушке в Подмосковье

Как рассказала врач-акушер-гинеколог Лариса Царенко, операция прошла успешно. Специалистам удалось сохранить целостность здоровых тканей, поэтому в будущем девушка сможет стать мамой.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил медработников Московской области за заботу о других.