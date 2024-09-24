Кисту с хрящами, волосами и костями удалили 17-летней девушке в Подмосковье
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Врачи Подольского роддома удалили семнадцатилетней пациентке кисту яичника. Новообразование содержало волосы, хрящи, жир и кости, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Как рассказала врач-акушер-гинеколог Лариса Царенко, операция прошла успешно. Специалистам удалось сохранить целостность здоровых тканей, поэтому в будущем девушка сможет стать мамой.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, ее уже выписали.
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