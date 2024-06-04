Кисту с волосами, черепом и жиром удалили пациентке подмосковные врачи

Новообразование — тератома — диаметром восемь сантиметров находилось в правом яичнике, рассказал главврач Александр Скобенников.

По словам специалиста, тератома — это врожденная патология, она возникает еще во время эмбрионального развития. В ней могут присутствовать волосы, зубы, глаза и другие ткани и органы.

«Операции такого рода являются высокотехнологичными, ведь удаление таких опухолей у пациенток репродуктивного возраста должно происходить с максимальным сохранением здоровой ткани яичника», — указал Александр Скобенников.

Операция прошла успешно, женщине сохранили репродуктивную функцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске.