Кисту с волосами, черепом и жиром удалили пациентке подмосковные врачи
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Врачи Подольского роддома удалили 34-летней женщине кисту, содержавшую зачатки костей черепа, волосы и жир, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новообразование — тератома — диаметром восемь сантиметров находилось в правом яичнике, рассказал главврач Александр Скобенников.
По словам специалиста, тератома — это врожденная патология, она возникает еще во время эмбрионального развития. В ней могут присутствовать волосы, зубы, глаза и другие ткани и органы.
«Операции такого рода являются высокотехнологичными, ведь удаление таких опухолей у пациенток репродуктивного возраста должно происходить с максимальным сохранением здоровой ткани яичника», — указал Александр Скобенников.
Операция прошла успешно, женщине сохранили репродуктивную функцию.
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