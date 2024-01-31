Кисту, в которой жил ленточный червь, удалили из печени 10-летнего ребенка подмосковные врачи
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства прооперировали десятилетнего мальчика с огромной эхинококковой кистой в печени.
В новообразовании жил паразит — ленточный червь. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ребенок поступил в МОЦОМД с жалобами на недомогание. После обследования хирурги удалили кисту лапароскопическим путем через небольшие проколы в брюшной стенке. Опухоль отделили от окружающих тканей и органов, чтобы избежать ее разрыва и распространения паразитов.
Как рассказал главный внештатный детский хирург Московской области Владимир Трунов, который является лечащим врачом мальчика, опасность такого заболевания заключается в том, что на ранних этапах оно протекает незаметно.
Симптомы, по словам специалиста, проявляются только тогда, когда киста достигает внушительных размеров. Такое заболевание может привести к нарушению функций печени и сердца, а также к летальному исходу.
Ленточный червь — это паразит, который передается человеку при контакте с домашними животными.
В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо. Его уже выписали для амбулаторного лечения.
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