Классы в пяти рязанских школах закрыты на карантин по ОРВИ
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В Рязани на фоне заболеваемости ОРВИ в пяти школах города закрыты на карантин отдельные классы. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что обычно в текущее время количество заболевших в несколько раз больше.
По словам главы города, положительная статистика по заболеваемости связана с быстрым пуском отопления в школах и детсадах, где отопление было подключено за два дня.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области заболеваемость ОРВИ уменьшилась на 4% за прошлую неделю.