Классы в пяти рязанских школах закрыты на карантин по ОРВИ

В Рязани на фоне заболеваемости ОРВИ в пяти школах города закрыты на карантин отдельные классы. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что обычно в текущее время количество заболевших в несколько раз больше.

По словам главы города, положительная статистика по заболеваемости связана с быстрым пуском отопления в школах и детсадах, где отопление было подключено за два дня.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области заболеваемость ОРВИ уменьшилась на 4% за прошлую неделю.