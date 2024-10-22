В Рязанской области заболеваемость ОРВИ уменьшилась на 4% за прошлую неделю
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За минувшую неделю в Рязанской области выявили около 7,5 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, тем не менее по сравнению с неделей раньше заболеваемость в регионе уменьшилась на 4%. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Уточняется, что также лабораторные исследования в Рязанской области выявили в структуре циркулирующих респираторных вирусов вирусы негриппозной этиологии.
Отмечается, что в ходе прививочной кампании против гриппа вакцинировано уже почти 53% взрослых жителей региона и около 75% детей. Охват населения прививками против вируса составляет примерно 28%.
Ранее врач Паршина назвала первые признаки распространенных осенних патологий.