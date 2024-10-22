В Рязанской области заболеваемость ОРВИ уменьшилась на 4% за прошлую неделю

За минувшую неделю в Рязанской области выявили около 7,5 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, тем не менее по сравнению с неделей раньше заболеваемость в регионе уменьшилась на 4%. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.