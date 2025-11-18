«Кофе как наркотик»: врач предупредил о страшной зависимости от бодрящего напитка

Любителей кофе предупредили о развитии неочевидной, но опасной зависимости от этого популярного напитка. В интервью Daily Mirror терапевт Тим Мерсер объяснил , что кофеин по своему воздействию на организм аналогичен наркотическим веществам и способен вызывать сильное привыкание.

По его словам, со временем для поддержания бодрости человек вынужден постоянно увеличивать дозу, что приводит к серьезным последствиям для здоровья.

«Это запускает порочный круг. Ночью трудно уснуть из-за продолжающегося действия кофеина, а утром появляется недосып и, чтобы проснуться, опять нужен кофе», — рассказал Мерсер.

Он добавил, что каждая следующая порция может спровоцировать учащенное сердцебиение, приступ изжоги и сильную головную боль. Кроме того, кофе обладает выраженным слабительным эффектом, вызывая частые позывы в туалет.

Специалист рекомендует строго дозировать употребление этого напитка. Чтобы избежать негативных последствий, в день следует выпивать не более 4-5 чашек растворимого кофе или 2-3 порций сваренного. Для женщин эта дозировка должна быть снижена, иногда даже в два раза, из-за большей чувствительности к кофеину.

