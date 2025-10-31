Кофе натощак и сладкие хлопья: врачи рассказали, чего не стоит делать утром

Пропуск завтрака увеличивает риск развития серьезных заболеваний, включая ожирение, диабет второго типа и повышенное кровяное давление. Об этом предупредил гастроэнтеролог из США Саурабх Сети, передает Daily Mail. Кроме того, это может привести к проблемам с пищеварением — запорам, вздутию и болям в животе.

Одной из самых распространенных вредных привычек Сети считает употребление кофе на голодный желудок. Этот напиток, отметил врач, вызывает изжогу и раздражает слизистую оболочку.

Специалист рекомендуют сначала выпить стакан воды, съесть какой-нибудь легкий продукт, и только затем позволить себе кофе.

К полезным продуктам для утреннего приема пищи Сети относ белки (например, яйца), сложные углеводы и клетчатку (овсянка), а также семена и орехи в небольшом количестве.

В то же время сладкие кукурузные хлопья и пакетированные соки, содержащие чрезмерное количество сахара, врач назвал неподходящими для начала дня.

Важное правило — не принимать пищу в спешке или на ходу, поскольку это ухудшает процесс пищеварения и усвоение питательных веществ.

