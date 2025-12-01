«Кофе не виноват в вашем давлении»: кардиолог опроверг влияние напитка на показатели тонометра

В видео на YouTube-канале специалист опроверг информацию о том, что перед измерением давления стоит воздержаться от употребления кофеиносодержащих напитков. Однако, подчеркнул он, этот вопрос не столь однозначен.

Сам Гаглошвили положительно относится к кофе и разрешает его употребление своим пациентам. Медик сослался на данные научных исследований, согласно которым натуральный зерновой кофе не оказывает существенного влияния на показатели тонометра у людей, страдающих гипертонической болезнью.

Вместе с тем он подчеркнул, что за 30 минут до процедуры измерения давления необходимо воздержаться от курения, так как никотин может исказить результаты.

Особое внимание кардиолог уделил энергетическим напиткам, призвав полностью отказаться от их употребления из-за доказанного негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему.

