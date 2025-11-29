Тревожные сигналы мозга: врач назвал три неочевидных симптома плохого кровоснабжения

Кардиолог Александр Шишонин выделил три малозаметных симптома, которые могут сигнализировать о нарушении кровоснабжения мозга.

В своем Telegram-канале врач объяснил, что первопричиной проблем чаще всего становятся сосудистые нарушения, а неврологические проявления — лишь их следствие.

Первым тревожным признаком специалист назвал одышку, возникающую после умеренной физической нагрузки — например, подъема на один-два этажа.

Вторым маркером являются регулярные головокружения, указывающие на недостаточное питание сосудов головного мозга.

Наиболее неочевидным симптомом Шишонин считает зрительные артефакты: сужение поля зрения, появление плавающих точек или временное помутнение картинки.

Кардиолог подчеркивает: при обнаружении этих симптомов необходимо комплексное обследование сердца, сосудов головы и шеи, поскольку выявленные нарушения требуют не медикаментозного лечения, а коррекции образа жизни — сбалансированного питания, дозированных физических нагрузок и изменения привычек. Такой подход позволяет восстановить кровоснабжение естественным путем, предотвратив развитие более серьезных неврологических проблем.

