Кофе с таблетками бьет по почкам: врач назвал опасные сочетания

Врачи в очередной раз напоминают: если запивать таблетки чем попало, можно не только свести их эффект к нулю, но и серьезно навредить себе. Хирург Александр Умнов объяснил, почему привычка пить лекарства с чаем или кофе — это лотерея, в которой ставки слишком высоки. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, вода — единственная жидкость с по-настоящему нейтральной средой, которая не вступает в реакции с препаратами и не мешает им всасываться. А вот все остальное — это уже вмешательство в фармакологический процесс. Танины, содержащиеся в чае, способны вызвать излишнее возбуждение и бессонницу, даже если вы приняли, казалось бы, безобидное средство. Кофе в паре с нестероидными противовоспалительными — это вообще гремучая смесь, которая бьет напрямую по почкам, провоцируя токсическое поражение. А газированная минералка, которую многие считают полезной, напичкана микроэлементами, способными исказить свойства лекарства и попросту не дать ему всосаться в желудочно-кишечном тракте.

Медик подчеркнул, что самый коварный — сок, и особенно грейпфрутовый. Он блокирует работу печеночных ферментов, отвечающих за метаболизм препаратов. Из-за этого лекарство либо перестает действовать, либо, наоборот, накапливается в организме до опасной концентрации. Врач прямо говорит: последствия в таких случаях могут быть фатальными.

По его мнению, правило простое, но железное: никаких напитков с характером — только чистая вода. Кофе, чай, соки и газировка пусть остаются для перекусов, а не для аптечки. Потому что в этом деле безопасность начинается именно с нейтральной среды, а эксперименты со смешиванием могут стоить здоровья, а в худшем случае — и жизни.

