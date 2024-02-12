Колотая рана груди: девятилетнего ребенка спасли в врачи в Подмосковье

Девятилетнего мальчика с колотой раной грудной клетки и затрудненным дыханием, а также кровопотерей порядка пятисот мл спасли в филиале № 2 Балашихинской больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что лезвие ножа проникло сквозь переднюю грудную стенку и травмировало правое предсердие. Для того, чтобы сердце вновь начало свободно сокращаться, врачи удалили образовавшуюся жидкую кровь и ее сгустки из области правого предсердия. Затем послойно ушили раны мышечной ткани — миокарда и оболочки сердца — перикарда. В общей сложности операция длилась около часа.

Благодаря слаженной работе врачей, операционное вмешательство прошло успешно. На следующий день после операции ребенок был переведен на дальнейшее лечение в реанимационное отделение МОНИКИ им. Владимирского с помощью вертолета санитарной авиации.

Заведующая отделением детской хирургии МОНИКИ Евгения Полуконова заявила, что в лечении ребенка активное участие принимали реаниматологи, кардиохирурги и детские хирурги. Работу сердца ежедневно отслеживали, провели антибактериальную и инфузионную терапию, а также контролировали показатели крови.

В постоперационном периоде возникла сложность из-за накопления жидкости в полости перикарда, но проблему удалось разрешить без оперативного вмешательства. В настоящий момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан.

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