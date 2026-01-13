«Коронавирус крадет волосы»: ученые выяснили, как COVID-19 провоцирует телогеновую алопецию

Ученые подтвердили, что перенесенный COVID-19 может иметь неожиданное и неприятное последствие — провоцировать выпадение волос.

Как отмечает телеграм-канал Mash, речь идет о телогеновой алопеции, состоянии, при котором организм под воздействием сильного стресса, коим является и тяжелая инфекция, переводит большое количество волосяных фолликулов в фазу покоя, что приводит к их массовой потере.

Ярким примером этого стала история 24-летней жительница Великобритании Лидии Морли. Девушка, которая перенесла коронавирусную инфекцию восемь раз, столкнулась с потерей до 80% волос и в настоящее время проходит лечение.

Врачи признают, что вирус сыграл роль пускового механизма в развитии алопеции. По их словам, именно COVID-19 может выступать таким триггером, особенно если у человека есть генетическая предрасположенность, дефицит витаминов или он переживает сильный стресс.

Исследователи отмечают, что выпадение волос нельзя назвать массовым или обязательным последствием ковида. Однако статистика показывает, что такие случаи действительно участились после пандемии.

Обычно это явление носит временный характер, и волосы со временем восстанавливаются. Но в редких ситуациях процесс может перейти в аутоиммунную форму, что грозит уже стойким, трудно поддающимся лечению облысением.

