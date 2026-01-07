Эксперт объяснила, почему грипп и ковид сложно отличить по симптомам

Симптомы гриппа и коронавирусной инфекции могут быть практически одинаковыми, поэтому отличить эти заболевания по самочувствию пациента зачастую невозможно. Точный диагноз можно поставить только после лабораторного анализа, сообщили специалисты.

Проявления гриппа и COVID-19 нередко совпадают, так как оба заболевания относятся к острым респираторным вирусным инфекциям. Об этом РИА Новости рассказала заместитель руководителя отдела эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина.

По ее словам, основное различие между гриппом и коронавирусной инфекцией заключается в возбудителе. Эти болезни вызываются разными вирусами, что и отражается в результатах лабораторных исследований.

Специалист пояснила, что при проведении диагностики у одного пациента может быть выявлен, например, вирус гриппа А, а у другого — коронавирус. Для этого используются такие методы, как ПЦР-исследование или экспресс-тесты на основе иммунохроматографического анализа.

Семейкина подчеркнула, что по клинической картине определить тип инфекции невозможно. Симптомы могут быть схожими, а различия выявляются только по результатам тестирования.

До этого стало известно, что работающим пенсионерам тоже проиндексируют выплаты в 2026 году.