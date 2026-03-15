Кошмар, который не кончается: почему спустя шесть лет ковид все еще убивает

Ровно шесть лет назад, 15 марта 2020 года, в Ярославскую область пришла беда, которая перевернула жизнь каждого из нас. Первый случай COVID-19 был зафиксирован у женщины, вернувшейся из туристической поездки в Доминиканскую республику через Цюрих и Москву. Тогда никто не мог представить, что этот единичный случай станет началом многолетнего кошмара, унесшего жизни тысяч наших земляков, пишет YarNews⁠.

Как это было

Весной 2020 года 40-летняя жительница Ярославля почувствовала недомогание после отпуска. Ее госпитализировали в спецбокс инфекционной больницы. Через две недели женщину выписали — она легко отделалась. Но вирус уже вышел на охоту. Второй заболевший привез инфекцию из Австрии. Третий случай оказался «московским»: житель столицы увез семью на дачу в Переславль, надеясь пересидеть карантин, и заразил жену с сыном.

К концу марта 2020 года счет пошел на десятки. 22 апреля 2020 года произошло неизбежное — первая смерть. В госпитале ветеранов войн скончался мужчина 1951 года рождения. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, с внебольничной пневмонией, от которой уже не спасти.

Цифры, которые хочется забыть, но нельзя

По данным портала coronavirus-monitor.info, за прошедшие годы в Ярославской области было зафиксировано 96 485 подтвержденных случаев заражения. 2 121 человек не вернулся с той войны.

· К апрелю 2021 года мы потеряли 460 человек. · К началу 2026 года, когда, казалось бы, пандемия отступила, за одни только сутки от ковида умерли пять жителей области, включая пожилых женщин 92, 77, 72 лет и 60-летнего мужчину.

Сейчас Роспотребнадзор называет ситуацию по COVID-19 стабильной. С 2 по 8 марта 2026 года в регионе заболели 23 человека. Но за этими сухими цифрами — миллионы пережитых страхов, сорванные планы, потерянные годы и пустота, которую не заполнить.

Черная статистика на начало 2026 года:

За одни только сутки в январе 2026 года заболели 198 человек, 5 умерли. 184 пациента находились в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ.

Итог на сегодня:

Вирус никуда не делся. За первую неделю марта 2026 года COVID-19 диагностировали у 23 жителей области. Он просто затаился, чтобы напоминать о себе снова и снова.

Ранее сообщалось, что тяжелые случаи COVID-19, гриппа или пневмонии могут повышать риск развития рака.