Косметолог Байрамукова назвала способы определить по коже дефицит гормонов

По словам врача-косметолога Мадины Байрамуковой, о том, что в организме имеется дефицит гормонов, можно понять по состоянию кожи. Об этом сообщает Life.ru .

Она уточнила, что при пониженном уровне эстрогена кожа может стать слишком сухой, тонкой и менее упругой, что приводит к появлению морщин и снижению тонуса. Кроме того, оказывает влияние на состояние кожи и тестостерон, поскольку он регулирует выработку кожного сала, защищающего и увлажняющего кожу. Нехватка тестостерона может привести к сухости, шелушению и снижению плотности кожи.

По мнению медика, за здоровье кожи и метаболические процессы отвечают гормоны щитовидной железы — тироксин и трийодтиронин. При их недостатке кожа также становится сухой, грубой, шелушится, а также появляются отеки. Кроме того, в таком случае кожа теряет естественный цвет, бледнеет или желтеет.

Она добавила, что влияет на состояние кожи и инсулин. При пониженном уровне данного гормона может ухудшиться кровообращение, замедляется заживление ран и возрастает риск инфекций, что может привести к появлению язв и трещин на коже.

Ранее сообщалось, что в России участились жалобы на заражение так называемым зудом купальщика, который вызывается личинками церкарии, проникающими под кожу во время купания в прудах и озерах, где обитают утки.