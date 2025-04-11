Косметолог Фролова назвала способы увлажнять кожу лица по утрам

Под воздействием сухого и грязного городского воздуха и с возрастом кожа становится все более сухой и раздражительной. В итоге даже умывание водой из-под крана может приводить к сухости и зуду. Косметолог Екатерина Фролова пояснила, как необходимо себя вести в случае, если очищение кожи лица вызывает дискомфорт, а лосьоны и молочко ощущаются тяжестью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, очищать лицо по утрам все же стоит, однако вовсе не обязательно делать это водой из-под крана. Так, для очищения кожи больше подойдет фильтрованная и кипяченая вода или даже минеральная. Людям с сильно чувствительной кожей необходимо обильно орошать лицо подходящим гидролатом и протирать ватным диском. Если же кожа после пробуждения требует умывания средством, то лучше выбирать мягкое молочко или мягкий гель.

Эксперт добавила, что при этом перегружать лицо чрезмерным уходом, нанося слой за слоем сразу несколько косметических средств, точно не нужно.

По ее мнению, утренний уход должен проходить в три этапа: очищение, тонизирование и нанесение крема, который должен отвечать возрасту и потребностям кожи. В летний сезон необходимо использовать более легкие увлажняющие средства, а зимой — более насыщенные, которые способны защитить кожу.

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