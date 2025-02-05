Косметолог Мухина перечислила наиболее опасные продукты для здоровой кожи

По словам врача-косметолога Марият Мухиной, некоторые продукты могут негативно сказываться на коже, тем самым вызывая морщины и потерю упругости, к ним относятся сахар, фастфуд, колбасы, алкоголь, кофеин и соль. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что чрезмерное потребление сахара ускоряет процесс гликирования, в ходе которого молекулы сахара взаимодействуют с коллагеном и эластином, нарушая их структуру и способствуя появлению морщин. В свою очередь чипсы, фастфуд и жареные снеки содержат трансжиры, консерванты и добавки, провоцирующие воспалительные процессы и усугубляющие старение кожи, а красное мясо и колбасы способствуют росту воспаления.

По мнению медика, также алкоголь способствует обезвоживанию организма, из-за чего кожа становится сухой и теряет упругость. Помимо того, к сухости и тусклости на фоне обезвоживания приводит избыток кофеина, особенно при недостатке жидкости в организме.

Она подчеркнула, что для поддержания здоровья кожи и замедления ее старения следует обогащать рацион свежими фруктами и овощами с высоким содержанием антиоксидантов и поддерживать водный баланс.

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