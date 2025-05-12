Косметолог Мухина подвергла критике тренд на похудение с помощью скумбрии

По словам врача-косметолога Марият Мухиной, популяризуемые медицинскими блогерами сомнительные советы по похудению, вроде того, что скумбрия, картошка и маринованные огурцы отлично подходят для сброса веса, вводят людей в заблуждение. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Она добавила, что такие рекомендации от людей, не имеющих медицинского образования, могут и вовсе навредить здоровью людей.

По мнению медика, таких блогеров необходимо привлекать к ответственности. Так, тот факт, распиаренный этими блогерами, что скумбрия является диетическим продуктом, не имеет никакого отношения к действительности, поскольку злоупотребление указанной рыбой, наоборот, провоцирует набор веса и ухудшение обмена веществ. В свою очередь маринованные овощи уже не содержат никаких витаминов, к тому же в них достаточное содержание соли, сахара и прочего.

Ранее она назвала неизбежно приводящее к ожирению блюдо.