Названы шесть опасных ингредиентов в косметике для ухода летом

Эксперт Николай Ковалев назвал шесть ингредиентов, от которых лучше отказаться в жару. Рекомендации специалиста передает gazetametro.ru.

Жаркая погода требует особого подхода к уходу за кожей. Многие популярные косметические компоненты, эффективные в холодное время года, летом могут причинить больше вреда, чем пользы.

Как пояснил специалист Николай Ковалев, AHA- и BHA-кислоты, включая гликолевую и салициловую, делают кожу уязвимой к ультрафиолету. Их использование повышает риск ожогов и пигментации. Врач рекомендует перейти на вечернее применение и обязательно использовать SPF-защиту утром. Более безопасной альтернативой станут энзимные пилинги.

Ретинол и его производные также увеличивают фоточувствительность. Летом лучше снизить концентрацию этих компонентов или заменить их пептидами и антиоксидантами. Гидрохинон, популярный осветляющий ингредиент, эксперты советуют временно заменить витамином С или арбутином.

Отказаться эксперт советует от косметики, в составе которой эфирные масла цитрусовых: они могут вызвать фитофотодерматит.

Также спирт в составе косметики разрушает защитный барьер кожи, а синтетические отдушки провоцируют аллергические реакции. В жару стоит выбирать средства без этих компонентов, делая акцент на увлажняющих веществах – гиалуроновой кислоте и керамидах.

Ранее косметолог рассказала, как безопасно избавиться от пигментации.