Косметолог предупредила об опасности дарить профессиональную косметику на Новый год

Приближающийся Новый год — это не только хлопоты с меню и украшениями, но и головная боль с выбором подарков. Особенно коварной категорией, как ни странно, может оказаться косметика. Многие полагают, что красивый набор с баночками и флакончиками — беспроигрышный вариант для женщины, но дерматологи предупреждают: этот путь усыпан скрытыми ловушками. Как объясняет врач-косметолог Анастасия Разбежкина, профессиональная уходовая косметика — это не универсальный товар, а индивидуальный инструмент. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, выбор зависит от трех ключевых факторов: типа кожи, конкретной проблемы, которую нужно решить, и склонности к аллергическим реакциям. Поэтому дарить средства с агрессивными активными компонентами, такими как ретинол, кислоты или пилинги, — это игра в русскую рулетку. В лучшем случае подарок просто не подойдет, в худшем — вызовет раздражение или аллергию, полностью испортив праздник.

Медик пояснила, что последствия такого необдуманного подарка могут быть неприятными для обеих сторон. Получательница вместо радости испытает разочарование от невозможности использовать дорогой презент, а даритель будет чувствовать себя неловко, осознав свою оплошность. Чтобы избежать этой неловкости, нужно следовать простому, но эффективному правилу.

По ее мнению, в ситуации, когда вы не знаете точных особенностей кожи человека, выбирайте максимально нейтральные и универсальные средства. Ищите на этикетке маркировку «для всех типов кожи» или «для комбинированной кожи». Безопасными вариантами станут мягкие увлажняющие кремы, гидратирующие маски, успокаивающие патчи для области вокруг глаз или сыворотки с коллагеном. Такой подарок не навредит, выполнит свою базовую функцию и точно будет использован, что, в конечном счете, и является главной целью любого новогоднего сюрприза.

Ранее врач-дерматолог развеяла мифы об уходе за сухой кожей.