Косметолог предупредила об опасности домашних пилингов с маркетплейсов

Врач-дерматолог и косметолог клиники «СМ-Косметология» Ирина Троицкая предупредила о возможных серьезных последствиях применения кислотных пилингов, которые многие покупают на маркетплейсах и используют без консультации специалиста. В беседе с « Лентой.ру » она пояснила, что подобные средства могут представлять опасность из-за недостатка информации о составе и концентрации активных компонентов.

По словам специалиста, нередко такие продукты не проходят официальную регистрацию и не подвергаются полноценному контролю качества, поэтому предсказать их действие на кожу бывает сложно.

Эксперт отметила, что ошибки при использовании — например, слишком длительное воздействие состава на кожу или повторное нанесение агрессивных средств — способны привести к химическим ожогам. Кроме того, после подобных процедур может развиться посттравматическая гиперпигментация.

Также дерматолог указала, что неправильное применение кислотных средств иногда приводит к образованию рубцов и обострению хронических кожных заболеваний, включая акне и розацеа. В отдельных случаях повреждение кожных покровов может оказаться настолько серьезным, что пациенту потребуется длительное восстановительное лечение.

Специалист добавила, что бесконтрольное использование пилингов дома способно нарушить защитный барьер кожи. Это делает ее более уязвимой, повышает чувствительность и увеличивает вероятность различных дерматологических осложнений.

