Недостаток движения оказался опаснее, чем считалось

Недостаток физической активности может значительно повышать риск внезапной сердечной смерти. К такому выводу пришли исследователи, отметив, что даже умеренное увеличение подвижности способно существенно снизить угрозу.

Малоподвижный образ жизни сегодня рассматривается как один из ключевых факторов риска внезапной сердечной смерти. Об этом РИА Новости сообщил доцент медицинского факультета Университета Токай Сетаро Исодзаки.

По результатам исследования, у людей, которые регулярно двигались и вели более активный образ жизни, вероятность внезапной смерти от проблем с сердцем была примерно в два раза ниже, чем у тех, кто мало двигался.

Внезапная сердечная смерть — это быстрое и неожиданное нарушение работы сердца, которое может произойти как с симптомами, так и без них, даже у людей без серьезных заболеваний.

Ученые проанализировали данные более 10 тысяч человек, за которыми наблюдали около 28 лет. Они сравнили уровень физической активности и случаи внезапной смерти. Даже после учета возраста, состояния здоровья и привычек оказалось, что более активные люди остаются в группе меньшего риска.

При этом специалисты отмечают, что низкая активность часто сочетается с другими неблагоприятными факторами — хроническими болезнями и образом жизни, которые также повышают вероятность проблем с сердцем. Полностью исключить их влияние в подобных исследованиях невозможно.

Отдельно подчеркивается, что значение имеет не только активность в молодости, но и текущий образ жизни. Даже если человек начинает больше двигаться в среднем или пожилом возрасте, это уже может снизить риск.

В исследовании учитывались разные виды активности — не только спорт, но и повседневные движения, такие как ходьба или обычная физическая нагрузка. При этом влияние активности оказалось схожим как у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и без них.

Авторы отмечают, что результаты основаны на наблюдениях, поэтому полностью исключить влияние сторонних факторов нельзя.

