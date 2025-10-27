Косметолог рассказала, как справиться с сухостью кожи в осенне-зимний период

Питательные кремы с плотной текстурой нужно использовать для устранение сухости кожи в осенне-зимний период, заявила «Газете.Ru» косметолог Надежда Поспелова.

По ее словам, особе внимание нужно уделять средствам с солнцезащитным фактором, которые необходимо применять круглогодично: зимой достаточно показателя 15–20, а летом — 25 и выше.

«Не стоит заниматься самолечением. Подбор кремов и уходовых средств, которые помогают бороться с сухостью, должен осуществляться индивидуально, с учетом возраста, состояния кожи и возможных сопутствующих проблем – например, пигментации или сосудистых проявлений», — отметила Поспелова.

В некоторых случаях, добавила она, назначаются специальные косметологические процедуры, например биоревитализация для интенсивного увлажнения.

Среди основных причин сухости кожи эксперт выделяет гормональные изменения у женщин, неправильно подобранную косметику или ошибки в ее использовании, а также неблагоприятные погодные условия: холод, жару, резкие перепады температуры и сухой воздух.

Значительное влияние на состояние кожи оказывает образ жизни и рабочая обстановка. Пагубные привычки, включая употребление алкоголя, курение, недостаток сна и несбалансированное питание, негативно сказываются на качестве кожи.

Чрезмерное употребление сладкого, острых блюд и алкоголя особенно ухудшает ее состояние. Работа в помещениях с сухим воздухом или в непосредственной близости от отопительных приборов также увеличивает вероятность возникновения сухости кожи.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала о плохих последствиях употребления кофе.